اليوم السابع
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رئيس مجلس القيادة اليمنى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة تنصيبه لولاية رئاسية جديدة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 01:51 م
رئيس مجلس القيادة اليمنى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة تنصيبه لولاية رئاسية جديدة الرئيس السيسى
عدن (أ ش أ)

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بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة تنصيبه لولاية رئاسية جديدة.

وأعرب العليمى فى برقيته، بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، عن خالص التهانئ باسمه وبأسم أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمنى، للرئيس السيسي، وتمنياته له بالتوفيق والسداد في ولايته الرئاسية الجديدة، مشيدا بالتحولات الكبيرة التي شهدتها مصر في عهدها الجديد بقيادة الرئيس السيسي على مختلف الأصعدة، وبوعي الشعب المصري العظيم الذي اختار استكمال مسار الأمن والاستقرار والتعمير والتنمية والبناء تحت قيادته الحكيمة.

وجدد العليمي عظيم الثناء بالمواقف المشرفة لمصر قيادة وحكومة وشعباً إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية في مختلف المراحل والظروف، وصولاً إلى دورها الأخوي الراهن في التخفيف من المعاناة الإنسانية وفتح أبوابها لاستقبال مئات الآلاف من اليمنيين الذين وجدوا في أرض الكنانة ملاذهم الآمن من بطش الجماعة الحوثية.







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