حفل التنصيب.. المصريون يحتفون بالولاية الثالثة للرئيس السيسى: مصر فى أمان معك

كتب محمد رضا

احتفى المصريون بحفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، حيث غرد مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "X" عبر هاشتاجى "حفل التنصيب" و"تنصيب عزيز مصر السيسي"، للتعبير عن فرحتهم وتأييدهم للرئيس السيسى فى مسيرة استكمال بناء الوطن وتنمية موارده وقدراته.

وفى هذا السياق، قال أحد المغردين: "6 سنين مسؤولية جديدة.. ربنا يعينك ويقويك ويلهمك الحكمة والقوة وتكون سنوات التعويضات"، وأضاف آخر: "والله بشكرك يا ريس شكرًا حسستنا بالفخر والعظمة لمصرنا الحبيبة عاشت مصر شعب وجيش وشرطة".

وأشاد أحد المغردين بالملفات التى وعد الرئيس السيسى بالعمل عليها، وقال: "احنا النهاردة بنحتفل بحاجتين.. بتنصيب السيسي.. وبإنجازات السيسي"، وأضاف: "أول رئيس مصرى اقتحم كل الملفات والقضايا والمشاكل والإرث الصعب لسابقيه التي كانت من الصعب مجرد التفكير فيها وحلها".



هاشتاجات دعم الرئيس السيسي

وشارك مغرد آخر: "اللى بنى مصر السيسى عزيز مصر.. بطل السلام.. عشر سنوات بناء وتطوير وتعمير رغم الأزمات الصعبة التى مرت بيها مصر حتى يومنا هذا فهو رجل المستحيلات.. الحمد لله على نعمة الرئيس السيسى، اليوم هنجدد معاه العهد ونكمل بناء مصر"، وأضاف مغرد: "مصر في أمان معك ومع رجالك المخلصين.. ربنا يوفقك ويحميك.. اللهم احفظ مصر وشعبها وبارك لنا فى عزيز مصر السيسى".

ومن بين التغريدات التي أشادت بجهود الرئيس واستعداده للتعامل مع الصعاب خلال الفترة المقبلة، قال أحدهم: "أهم ملامح الولاية التالتة للسيسى وما هى خطط الرئيس؟.. على الصعيد الخارجي إقرار الرئيس بوجود عالم جديد تتشكل ملامحه ومصر لاعب لا غنى عنه، وعلاقات مصر ستكون متوازنة وأولوية مصالح مصر فى المقدمة.. وأول مرة يذكر الرئيس محاولات الشر الإرهابية فى الداخل".

يأتى هذا بعدما أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، وذلك لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

ووفقا لنص المادة 144 فى الدستور المصري، يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالى :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز الرئيس فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.

ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين وفقا لنص المادة 144 فى الدستور المصرى على أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالى :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".