أخبار مصر.. الحكومة تنفى عودة العمل بنظام الأون لاين يوم الأحد من كل أسبوع

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى عودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

مصر تجدد قلقها تجاه التصعيد الإيرانى الإسرائيلى المتبادل وتحذر من اتساع الصراع

أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك على إثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع فى إيران وسوريا.

الحكومة تنفى عودة العمل بنظام الـ"أون لاين" للموظفين يوم الأحد من كل أسبوع

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، انه فى ضوء ما تم تداوله من فيديو يتضمن قراراً لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، وقد تم نفي تلك الأنباء تماماً، وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل. شعبة المخابز: خفض أسعار الخبز السياحى من 30 لـ45% بداية من الأحد المقبل أعلنت الشعبة العامة للمخابز، عن التوافق على خفض أسعار الخبز السياحي بدءا من الأحد المقبل بنسبة تتراوح بين 30-45% (لمراعاة كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج والمدخلات لكل نوع). اقتصادية قناة السويس تجذب 128 مشروعًا باستثمارات 3 مليارات دولار خلال 9 أشهر أعلن وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاح المنطقة في جذب 128 مشروعًا، بالمناطق الصناعية والموانئ في الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024 (منها مشروعات حصلت على موافقات نهائية، ومشروعات حصلت على موافقات مبدئية)، بتكلفة استثمارية تتخطى 3 مليارات دولار، تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها.

الإسكان: 899 حملة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى خلال 16 شهرًا قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نفذ منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، 889 حملة على مستوى أجهزة المدن الجديدة والمحافظات من خلال مديريات الإسكان (بواقع 377 حملة على مستوى الأجهزة، و512 حملة على مستوى المديريات)، وذلك في إطار منظومة الضبطية القضائية للتأكد من شغل المستفيدين لوحداتهم، بجانب قيام مأموري الضبط القضائي من العاملين بالصندوق بتنفيذ 31 حملة خلال ذات المدة، وبلغ إجمالي قيمة التصالحات حتى الآن 86 مليون جنيه. إيران: نجرى تقييما للهجوم الإسرائيلي على أصفهان وسنعلن نتائجه في وقت لاحق قال قائد الجيش الإيراني: نجري تقييما للهجوم الإسرائيلي على أصفهان وسنعلن نتائجه في وقت لاحق، ، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

الرئيس الإيرانى: عملية الوعد الصادق جلبت مزيدا من التضامن إلى بلادنا

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسيإن عملية الوعد الصادق كانت خطوة ضرورية وجلبت مزيدا من التضامن والقوة إلى بلادنا، نحن نخوض حرب إرادات.. وطهران انتصرت فيها وستواصل تحقيق النجاحات، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

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