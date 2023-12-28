اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 12:51 م
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الكهرباء: 10مليارات دولار استثمارات صينية لإنشاء محطة شمسية بقدرة 10جيجا وات

الخميس، 28 ديسمبر 2023 12:39 م
الكهرباء: 10مليارات دولار استثمارات صينية لإنشاء محطة شمسية بقدرة 10جيجا وات وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وبين إحدى الشركات الصينية الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة ستكون باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار.
 
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مذكرة التفاهم تشمل إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرات تصل إلى 10 جيجا وات، موضحا أنه من المتوقع أن يتم تقسيم هذه القدرات على مجمعين للطاقة الشمسية ليكون مماثل لمجمع بنبان الشمسى.
 
وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء بشكل سريع فى تنفيذ المشروع بشكل سريع لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء إلى 42% بحلول 2030، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات هائلة فى مجال الطاقة المتجددة لا يوجد مثلها بالعالم.
 
وقال المصدر إن المشروع سينتج عند اكتماله حوالى 29784 جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، والتي ستسهم فى تخفيض حوالى 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
 
 
 






الكهرباء

الطاقة المتجددة

هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة

الصين

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