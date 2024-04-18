اليوم السابع
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الخميس، 18 أبريل 2024 05:32 م
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الرغيف بـ 50 قرشا.. مخابز قنا تخفض أسعار الخبز السياحي.. فيديو

الخميس، 18 أبريل 2024 05:00 م
الرغيف بـ 50 قرشا.. مخابز قنا تخفض أسعار الخبز السياحي.. فيديو خبز -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا، من أحد مخابز محافظة قنا، وذلك بعد الإعلان عن خفض أسعار الرغيف السياحي بالمخابز.

وقدم المخبز عدد من أنواع الخبز السياحي بأسعار تبدأ من 50 قرشا لرغيف الخبز وحتى 2 جنيها حسب الوزن، بنفس جودة الرغيف قبل خفض السعر.

وكان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قد أكد خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة 40 %، بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر في الأسواق، الأمر الذي يشير إلى نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز السياحي.

وأضاف الداودي، بأنه تم التنبيه علي أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالأوزان المقررة للخبز السياحي مع تخفيض أسعار الخبز بنسبة ٤٠% ( الفينو و العيش البلدى السياحي)، موجها مديرية التموين بشن حملات صباحيه ومسائية لتفقد الحالة التموينية والمرور علي المخابز والتأكد من توافر الخبز بجوده وكميات للمواطنين.







الخبز السياحي بقنا

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محافظة قنا

اخبار قنا




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