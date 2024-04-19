اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إيران: المنشآت النووية القريبة من أصفهان آمنة بشكل تام

الجمعة، 19 أبريل 2024 08:05 ص
إيران: المنشآت النووية القريبة من أصفهان آمنة بشكل تام إيران
أ ش أ

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أكدت إيران أن منشآتها النووية القريبة من أصفهان آمنة بشكل تام.

كما أعلنت إيران -وفقا لقناة "الحرة الأمريكية" اليوم الجمعة- أنها أسقطت مسيرات وإنه ليس هناك هجوم صاروخي حاليا.

وأكدت محطة إيه.بي.سي نيوز الإخبارية نقلا عن مسؤول أمريكي باستهداف صواريخ إسرائيلية موقعا في أصفهان وسط إيران، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في كل من سوريا والعراق.

وذكرت قناة ABC  الأمريكية نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا في إيران. ولم يتمكن هؤلاء المسؤولون من تأكيد التقارير عن هجمات على العراق وسوريا.
 







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