الصحة العالمية: استمرار عملية انتشال الجثث من مستشفى الشفاء فى غزة

كتبت: هند المغربي

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، إن عملية انتشال الجثث في الشفاء ما زالت مستمرة، ويقوم العاملون الصحيون بتنظيف قسم الطوارئ، كما تمت إزالة الأسرّة المحروقة، ولا تزال سلامة البناء المتبقي بحاجة إلى تقييم هندسي شامل".

وندد مدير الصحة العالمية بالإجراءات الإسرائيلية التي تسببت في تأخير البعثة الأممية لغزة بشدة، مما منحها وقتا أقل لتقييم المنشآت الصحية التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة.وفق مركز اعلام الأمم المتحدة.

وكان مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني حذر من الحملات الخبيثة للتقليل من دور الوكالة الإنساني ومحاولات القضاء عليها، وأكد أن الوكالة تعد قوة استقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها العمود الفقري للإغاثة وتنسيق العمليات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة في غزة.