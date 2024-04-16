مسؤول أممى يحذر من تداعيات أحداث غزة على المنطقة

هند المغربي

حذر هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن من تداعيات عدم وقف العدوان علي غزة علي المنطقة بأكملها داعيا المجتمع الدولي، أن يسعى إلى إيجاد سبل للتعايش على أساس بناء الثقة المتزايد والأمن المتبادل والخروج عن عقلية المحصلة الصفرية المتمثلة في تحقيق النصر على حساب الآخرين.

وشدد المبعوث الخاص في تقريره لمجلس الأمن على ضرورة عدم جعل حل الصراع في اليمن مشروطا بحل القضايا الأخرى، وأوضح قائلا:لا يمكننا المخاطرة بأن تصبح فرصة اليمن في السلام خسارة ثانوية، مضيفا: لقد عانى الشعب اليمني لفترة طويلة جداً بالفعل، بما في ذلك السبعة عشر مليوناً الذين ما زالوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل بقائهم".

وقال جروندبرج إن إهمال العملية السياسية في اليمن وتركها في غرفة الانتظار يمكن أن تكون له عواقب كارثية، ليس فقط على البلاد، ولكن على المنطقة ككل.