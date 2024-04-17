هيئة الدواء: تطوير أداء مفتشى مصانع الدواء لضمان سلامة وفاعلية المنتجات

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية عن دفع الهيئة بحزمة من الأليات لتطوير المهارات الفنية لمفتشي المصانع وإطلاعهم على كل المستجدات العالمية فى أحدث أساليب التفتيش على المصانع ومتابعة آليات التصنيع.

وأكد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية ضرورة النجاح والسعى المستمر لرفع كفاءة المنتج المحلى، وتعزيز دور المفتشين فى مجال التفتيش والرقابة على المصانع.

وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار جهود هيئة الدواء المصرية فى دعم وتطوير الكوادر من العاملين بهيئة الدواء المصرية؛ لمواكبة التغيير فى سوق العمل المحلى والدولى، وتماشيًا مع أحدث معايير كفاءة الأداء الدولية فى تفتيش المصانع، وسلسلة التصنيع، وكيفية كتابة التقارير ذات الصلة، ودعم التعاون مع القطاع الخاص فى ضوء العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

وقال الغمراوى: "نستهدف تحقيق أعلى معايير الكفاءة المهنية؛ وفقًا للمعايير الدولية فى الرقابة على سوق صناعة الدواء المصري".