اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2024 09:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: فصل الربيع يشهد تقلبات جوية كبيرة.. وانخفاض الحرارة غدا

الأربعاء، 17 أبريل 2024 09:33 م
الأرصاد: فصل الربيع يشهد تقلبات جوية كبيرة.. وانخفاض الحرارة غدا الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصلي الربيع والخريف من الفصول التي تشهد تقلبات جوية واسعة، ومع زيادة التغيرات المناخية باتت التقلبات المناخية أشد خطورة.

أضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على قناة dmc، أن عنف الظواهر الجوية الحالية نتيجة المنخفضات الجوية التي نشهدها الآن في مناطق مختلفة، إلا أن مصر بعيدة تماما عن المنخفض الجوي الذي يؤثر على الإمارات وعمان.

وتابع مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية: "المنخفضات الجوية تؤثر على مصر بارتفاع درجات الحرارة، وهذا ما لاحظناه اليوم وغدا سوف تعود درجات الحرارة لطبيعتها بواقع 30 درجة، أي بانخفاض 6 درجات وخلال الـ72 ساعة المقبلة سوف نتأثر بالمنخفضات الجوية الصحراوية التي تتكون".







محمود شاهين

الأرصاد

الحالة الجوية

اخبار التليفزيون

اخبار الطقس

درجات الحرارة

رياح الخماسين

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة