الأرصاد: ارتفاع للحرارة غدا 6 درجات ولمدة يوم واحد

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع مؤقت لمدة يوم واحد في درجات الحرارة، متوقعًا ارتفاع في درجات الحرارة مقارنة باليوم بمعدل 5 إلى 6 درجات مئوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن القاهرة سجلت اليوم 30 درجة مئوية ومتوقع لها غدا درجة حرارة عظمى 36 درجة مئوية، وسواحلنا الشمالية تصل ما بين 35 إلى 35 درجة مئوية في بعض المحافظات.



وأشار إلى أن ذلك نتيجة الرياح الجنوبية الغربية نتيجة منخفض جوي في الصحراء الغربية، وهو صحراوي حراري يعمل على ارتفاع درجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية سواء شمال أو جنوب الصعيد، بدرجات ما بين 37 إلى 38 درجة مئوية في فترات النهار، مشيرا إلى نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على السواحل الغربية ومحافظات شمال البلاد بما فيها القاهرة ومحافظات شمال الصعيد، تؤثر على الرؤية الأفقية في الطرق الصحراوية.



وذكر مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أنه سنشهد انخفاض في درجات الحرارة بداية من يوم الخميس دون سقوط أمطار على أي منطقة من مناطق الجمهورية، مشيرا إلى استمرار الارتفاعات المتفرقة في درجات الحرارة خلال فصل الربيع.