أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 17-4-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 17-4-2024.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وسيتي للتحاليل الطبية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وأم بي للهندسة، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية.

البورصة تربح 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.003 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 131.3 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.64%، والعرب على 9.51%، واستحوذت المؤسسات على 28.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، 70.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.7 مليون جنيه، 26.6 مليون جنيه، 115 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 29667 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 36479 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 12660 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 6833 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 9745 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 7831 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1562 نقطة.

وصعدت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:



- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 53.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.76%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.744 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.30%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 24.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.22%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 18.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.88%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 6.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.97%.

وضمت الأسهم المتراجعة:



- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 62.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.66%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.18%.



- مصر للفنادق بسعر إغلاق 120.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.15%.

- بنك التعمير الإسكان بسعر إغلاق 48.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.96%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 12.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.36%.