عايز تبقى نشيط.. استيقظ مبكرًا لتحسين صحتك البدنية والنفسية

كتبت مروة هريدى

الاستيقاظ مبكرًا فى الصباح أمر ضرورى للغاية وله العديد من الفوائد الصحية سواء على المستوى البدنى أو العقلى، حيث إن الاستيقاظ مبكرًا يجعلك أكثر نشاطًا، حيث تجعلك أجواء الصباح الهادئة أكثر تركيزًا وإبداعًا وتكون قادرًا على تحديد وإنجاز أهدافك على كل المستويات، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد الاستيقاظ مبكرًا فى الصباح

تحسين الإنتاجية

يوفر الصباح وقتًا هادئًا وغير متقطع للتركيز على إنجاز المهام دون تشتيت انتباه، وتحديد أهداف اليوم، وإنشاء زخم إنتاجي يستمر على مدار اليوم.

تعزيز الوضوح العقلى واليقظة

يتيح لك الاستيقاظ مبكرًا أن تبدأ يومك بعقل صافى ويقظ، كما يساعد فى تحسين الوظائف المعرفية مثل الذاكرة والتركيز وقدرات حل المشكلات، وكذلك التعامل مع المهام بمزيد من التركيز والكفاءة.

إنشاء روتين ثابت

اتباع روتين محدد يمكن أن يقلل من التوتر والقلق، ويحسن المزاج، ويحسن الصحة العامة، كما يساعد الاستيقاظ مبكرًا على تنظيم الساعة الداخلية لجسمك، ما يؤدى إلى أنماط نوم أفضل.

زيادة النشاط البدنى

يميل الأشخاص الذين يستيقظون فى الصباح إلى ممارسة النشاط البدني، سواء من خلال الجرى في الصباح، أو ممارسة اليوجا، أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فإن بدء اليوم بممارسة التمارين الرياضية يعزز مستويات الطاقة، ويحسن المزاج ما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية وإدارة الوزن وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الانضباط الذاتى

يحولك الاستيقاظ مبكرًا إلى شخص منضبط ويجعلك أكثر مرونة، ويعمل على ضبط النفس والشعور بالسيطرة على عاداتك وسلوكياتك وزيادة الثقة بالنفس.