7 علامات للتفريق بين الفسيخ الفاسد والصالح للاستهلاك

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن هناك 7 فروق يمكن ملاحظتها للتفرقة بين الفسيخ السليم والفاسد، وهى:

1- لون جلد سمكة الفسيخ السليم يكون لامعا، والجلد مشدود وغير مرتخي.

- فى الفسيخ الفاسد الجلد غير لامع وعليه طبقه من المخاط.

2- سمكة الفسيخ السليم رائحتها طيبة -رائحة الفسيخ المعتادة- .

- فى الفسيخ الفاسد رائحته "نتنه".

3- قوام سمكة الفسيخ السليم متماسك ولا يمكن فصل الرقبة عن الجسم بسهولة .

- فى الفسيخ الفاسد يكون القوام غير متماسك .

4- خياشيم سمكة الفسيخ السليم حمراء اللون ووردية.

- فى الفسيخ الفاسد الخياشيم تميل إلى البني أو الأسود .

5- عين سمكة الفسيخ السليم ذات بريق و لامعة و أن تكون حادة و غير غائرة .

- فى الفسيخ الفاسد عكارة في عدسة العين والعين غير لامعة.

6- القشور فى الفسيخ السليم غير سهلة النزع.

- فى الفسيخ الفاسد تكون القشور سهلة النزع.

7- سمكة الفسيخ السليم تكون غير منتفخة.

- فى الفسيخ الفاسد تكون منتفخة.



وأوضحت أن التسمم من أكل الفسيخ يحدث بسبب مرض "البتيوليزم" وهو عبارة عن مرض بكتيرى نتيجة تراكم البكتيريا فى عضلات الأسماك ما يسبب تراكم السموم، ويزيد تركيز السموم فى رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة.

أما أعراض التسمم، فهى: جفاف الحلق، صعوبة في البلع، ازدواج الرؤية، ضيق في التنفس، ارتفاع درجة الحرارة، إسهال وقيء، نهجان، قائلة: ولذلك عند حدوث هذة الأعراض لا قدر الله يرجى التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم لأخذ المصل المضاد.