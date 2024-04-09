نصائح يجب مراعاتها عند شراء الأسماك المملحة.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

يقبل المصريون فى عيد الفطر المبارك علي شراء الأسماك المملحة كالسردين والفسيخ والملوحة والأسماك المدخنة مثل الرنجة كعادات غذائية مرتبطة بالإحتفال بهذه المناسبة لكن هناك بعض النصائح الهامة للمستهلكين الواجب معرفتها واتباعها حفاظا علي الصحة العامة وحماية للمستهلك.

ويمكن للمستهلك الكشف عن سلامة وجودة الرنجة وعدم فسادها بعدة طرق :

1- التأكد من عدم وجود اي نموات فطرية علي السطح أو وجود بقع ملونة .

2- التأكد من أن الرنجة متماسكة ولايوجد أي تهتكات للجلد والأنسجة.

3- شم الرائحة وخاصة حول الفتحة الموجودة قرب الذيل فلو ظهرت رائحة غريبة او مشابهة للبيض الفاسد فذلك يعني فساد الرنجة.

4- الضغط بأصبع السبابة والابهام حول هذه الفتحة فاذا خرجت مواد لزجة أو غازات تكون السمكة فاسدة.

5- يعتبر اللون أيضا دليلا هاما فالرنجة السليمة تكون ذهبية اللون اما اذا تحول اللون الي الأصفر الباهت أو البني فهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

6- كل ما سبق يمكن أن يكون مؤشر لدخول السمكة في مرحلة فساد من عدمه - لأن الرنجة بشكل عام عرضة للتلف والتلوث بالميكروبات الممرضة والفطريات المفرزة للسموم إذا لم يراعي كل عوامل السلامة و الجودة في مراحل الإنتاج المختلفة وحتى الاستهلاك.

و هناك عدة نصائح هامة يجب مراعاتها عند شراء واستهلاك الرنجة:

1- تأكد من أن الرنجة معروضة في ثلاجات العرض وليس الهواء الطلق.

2- تأكد من بطاقة البيانات المدونة من حيث تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية.

3- يفضل طهي الرنجة المدخنة علي البارد في قليل من الزيت طهيا جيدا.

4- اضافة عصير الليمون لرفع الحموضة "خفض الـpH " وبالتالي خلق بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا.

5- نزع جلد الأسماك المدخنة للتخلص من المواد الغير مرغوبة والضارة المترسبة من الدخان علي سطح الرنجة.

6- استهلك اللحم من الخارج دون فتح بطن الرنجة.

7- يحذر من استهلاك الرنجة لفئات معينة من المستهلكين مثل مرضي ضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين نتيجة للمحتوي العالي من الصوديوم في هذه المنتجات.