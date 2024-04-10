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أهلا بالعيد.. صفاء أبو السعود تشارك باحتفالية عيد الفطر بحضور الرئيس السيسى.. فيديو

الأربعاء، 10 أبريل 2024 10:15 ص
أهلا بالعيد.. صفاء أبو السعود تشارك باحتفالية عيد الفطر بحضور الرئيس السيسى.. فيديو صفاء ابو السعود خلال الاحتفالية
كتب محمد عبد العظيم – محمد شعلان

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شهدت فعاليات الاحتفالية الخاصة بعيد الفطر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسر وأبناء الشهداء، فقرة فنية بمشاركة الفنانة صفاء أبو السعود، وأداء أغنية "أهلا بالعيد".

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه التحية إلى أهالي الشهداء المشاركين فى احتفالية عيد الفطر، قائلا: كل سنة وأنتم طيبين.. وأهلا وسهلا وسعيد أني ألتقى بكم".

وأضاف الرئيس السيسي: "جميل أوي فى العيد نبقي مع الأسر أسر أهل مصر بفضل الله سبحانه وتعالى موجودين هنا بفضل تضحيات الشهداء أبنائكم وأزواجكم وأبهاتكم ومش هننسي أبدا ده.. هنبقي دائما يعني.. كل سنة وانتم طيبين".







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