صفاء أبو السعود أمام الرئيس السيسي: أول مرة أغنى "أهلا بالعيد" على المسرح.. فيديو

كتب محمد عبد العظيم – محمد شعلان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر إلى الفنانة صفاء أبو السعود بعد أداء أغنية "أهلا بالعيد"، ضمن فعاليات الاحتفالية الخاصة بعيد الفطر بحضور أبناء الشهداء، قائلا: "يا أستاذة صفاء.. متشكر متشكر متشكر جدا"، لترد عليه الفنانة صفاء أبو السعود: "ده أنا اللى متشكرة جدا".

وأضاف الرئيس السيسي: "حاجة جميلة جدا ويوم جميل.. وكتر ألف خيرك" لترد عليه الفنانة صفاء أبو السعود: "كل سنة وانت طيب وبصحة وعافية وسعادة انت وكل مصر وكل الموجودين..وانا سعيدة أني أول مرة أكون فى العيد معكم.. أهلا بالعيد مخصوص علشان الاحتفالية.. أول مرة أغنيها على المسرح".

وتابعت الفنانة صفاء أبو السعود أمام الرئيس السيسي: "متشكرة جدا وأنا سعيدة فى هذا اليوم الجميل.. ومصر تفتكر كل أبنائها. نقدر كل سنة نقدم حاجة .. وتحية كبيرة مني ليكم".

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه التحية إلى أهالى الشهداء المشاركين فى احتفالية عيد الفطر، قائلا: كل سنة وأنتم طيبين.. وأهلا وسهلا وسعيد أني ألتقي بكم".