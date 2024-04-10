اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2024 11:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي من احتفالية عيد الفطر: لن ننسى تضحيات الشهداء.. فيديو

الأربعاء، 10 أبريل 2024 10:13 ص
الرئيس السيسي من احتفالية عيد الفطر: لن ننسى تضحيات الشهداء.. فيديو الرئيس السيسي
كتب محمد عبد العظيم – محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه التحية إلى أهالى الشهداء المشاركين فى احتفالية عيد الفطر، قائلا: كل سنة وأنتم طيبين.. وأهلا وسهلا وسعيد أني ألتقي بكم".

وأضاف الرئيس السيسي: "جميل اوي فى العيد .. نبقي مع الأسر أسر أهل مصر بفضل الله سبحانه وتعالي موجودين هنا بفضل تضحيات الشهداء ابنائكم وازواجكم وابهاتكم ومش هننسي ابدا ده.. هنبقي دائما يعني.. كل سنة وانتم طيبين".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر الاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أسر وأبناء الشهداء،

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.







الرئيس السيسي

عيد الفطر

احتفال عيد الفطر

السيسي

أبناء الشهداء

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة