نتنياهو .. تفاصيل الحالة الصحية لرئيس وزراء الاحتلال بعد إجراء عملية فتاق

كتب عبد الوهاب الجندى

نتنياهو خضع إلى جراحة لعلاج فتق تحت تخدير كامل، وقد قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الاثنين، إن نتنياهو بصحة جيدة بعد خضوعه لجراحة لعلاج فتق تحت تخدير كامل.

وذكر مكتبه في بيان إن نتنياهو "بصحة جيدة ويواصل روتينه اليومي- بما في ذلك المشاورات والمحادثات- من المستشفى".

وقال البيان "بناء على نصيحة الأطباء، سيخرج نتنياهو من المستشفى عصر الغد".



وخضع نتنياهو للجراحة أمس الأحد لعلاج فتق تم اكتشافه خلال فحص روتيني أجري أول أمس السبت. ولم يقدم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أي معلومات حول نوع الفتق الذي تم تشخيص إصابته به.



وتكرر في الفترة الماضية دخول نتنياهو (74 عاما) إلى المستشفى بسبب مشاكل صحية، وتم تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لديه في الصيف الماضي.

إعلان إصابة نتنياهو بفتق



قال بيان لمكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، "إنه خلال الفحص الروتينى تبين أن نتنياهو يعانى من فتق، سيخضع لعملية جراحية الليلة تحت التخدير الكامل".

وجاء فى البيان "خلال هذه الفترة، سيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين مهام رئيس الوزراء".



وليست هذه المرة الأولى التى يضطر فيها نتنياهو لدخول المستشفى أو إجراء عمل جراحى، ففى مطلع العام الحالى، أغمى عليه فى منزله بمدينة قيسارية، مما تطلب نقله للمستشفى إثر هذه الوعكة الصحية التى ألمّت به، وتحدث الأطباء حينها أنها بسبب الجفاف، وإمكانية تعرضه لضربة شمس، ليس أكثر.

إعلان نتنياهو خطة اجتياح رفح



والأحد أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو، الموافقة على خطة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: "المعلومات التى حصل عليها مقاتلونا فى عملية الشفاء تساعدنا على تحديد مكان الرهائن".

وأضاف بنيامين نتنياهو فى كلمة له: "لا انتصار على حماس دون دخول قواتنا إلى رفح وسندخلها بكل تأكيد، ومستمرون فى عملياتنا فى غزة ولبنان".

وتابع ، الدعوة إلى انتخابات مبكرة بدون تحقيق أهداف الحرب ستؤثر على مفاوضات إعادة المحتجزين ،وأجدد التزامي بإعادة كل المحتجزين،وسنتغلب على كل الضغوط وندخل إلى رفح الفلسطينية رغم معارضة الرئيس الأمريكي بايدن