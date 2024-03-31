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نتنياهو يعلن الموافقة على خطة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية

الأحد، 31 مارس 2024 06:43 م
نتنياهو يعلن الموافقة على خطة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية نتنياهو
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو، الموافقة على خطة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: "المعلومات التى حصل عليها مقاتلونا فى عملية الشفاء تساعدنا على تحديد مكان الرهائن".

وأضاف فى كلمة له: "لا انتصار على حماس دون دخول قواتنا إلى رفح وسندخلها بكل تأكيد، ومستمرون فى عملياتنا فى غزة ولبنان".

وتابع ، الدعوة إلى انتخابات مبكرة بدون تحقيق أهداف الحرب ستؤثر على مفاوضات إعادة المحتجزين ،وأجدد التزامي بإعادة كل المحتجزين،وسنتغلب على كل الضغوط وندخل إلى رفح الفلسطينية رغم معارضة الرئيس الأمريكي بايدن






نتنياهو

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