نتنياهو يعلن الموافقة على خطة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية

أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو، الموافقة على خطة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: "المعلومات التى حصل عليها مقاتلونا فى عملية الشفاء تساعدنا على تحديد مكان الرهائن".
وأضاف فى كلمة له: "لا انتصار على حماس دون دخول قواتنا إلى رفح وسندخلها بكل تأكيد، ومستمرون فى عملياتنا فى غزة ولبنان".
وتابع ، الدعوة إلى انتخابات مبكرة بدون تحقيق أهداف الحرب ستؤثر على مفاوضات إعادة المحتجزين ،وأجدد التزامي بإعادة كل المحتجزين،وسنتغلب على كل الضغوط وندخل إلى رفح الفلسطينية رغم معارضة الرئيس الأمريكي بايدن
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