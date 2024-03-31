نتنياهو يعلن الموافقة على خطة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو، الموافقة على خطة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: "المعلومات التى حصل عليها مقاتلونا فى عملية الشفاء تساعدنا على تحديد مكان الرهائن".

وأضاف فى كلمة له: "لا انتصار على حماس دون دخول قواتنا إلى رفح وسندخلها بكل تأكيد، ومستمرون فى عملياتنا فى غزة ولبنان".

وتابع ، الدعوة إلى انتخابات مبكرة بدون تحقيق أهداف الحرب ستؤثر على مفاوضات إعادة المحتجزين ،وأجدد التزامي بإعادة كل المحتجزين،وسنتغلب على كل الضغوط وندخل إلى رفح الفلسطينية رغم معارضة الرئيس الأمريكي بايدن