اليوم السابع
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إصابة نتنياهو بفتق وإجراء عملية جراحية عاجلة تحت التخدير الكامل

الأحد، 31 مارس 2024 04:24 م
إصابة نتنياهو بفتق وإجراء عملية جراحية عاجلة تحت التخدير الكامل نتنياهو
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال بيان لمكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنامين نتنياهو، "إنه خلال الفحص الروتينى تبين أن نتنياهو يعانى من فتق، سيخضع لعملية جراحية الليلة تحت التخدير الكامل".


وجاء فى البيان "خلال هذه الفترة، سيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين مهام رئيس الوزراء".


وليست هذه المرة الأولى التى يضطر فيها نتنياهو لدخول المستشفى أو إجراء عمل جراحى، ففى مطلع العام الحالى، أغمى عليه فى منزله بمدينة قيسارية، مما تطلب نقله للمستشفى إثر هذه الوعكة الصحية التى ألمّت به، وتحدث الأطباء حينها أنها بسبب الجفاف، وإمكانية تعرضه لضربة شمس، ليس أكثر.







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