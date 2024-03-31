التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفد المنظمة الدولية "OECD"

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على أهمية التعاون الوثيق بين مختلف الجهات البحثية على المستويين المحلى والدولي، وتبادل الخبرات والتكامل بينها، كأحد محاور إستراتيجية الوزارة.

فى هذا الإطار، استقبلت الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس ادارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، وفد من المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادى والتنمية(OECD)، برئاسة الدكتور الان بيك؛ لبحث أطر سياسات الابتكار والتكنولوجيا بين الجانبين، وذلك ضمن جهود المعهد لتعظيم الابتكار وتطوير خطط العمل القائمة للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة ونتائج الأبحاث العلمية ومخرجاتها التطبيقية.

وخلال اللقاء تم مناقشة أهم مشاريع المعهد فى مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، وكذلك بحث سبل التعاون بين المعهد والمنظمة فى مجالات البحوث والتطوير، فضلًا عن إمكانية مشاركة المعهد فى برامج المنظمة المختلفة.

من جانبه، أكدت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم على أهمية التعاون مع المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) فى مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بوجه خاص وفى مجال المدن العلمية والابتكار بوجه عام، مشيرة إلى أن المعهد يسعى إلى الاستفادة من خبرات المنظمة فى هذه المجالات، وتعزيز تبادل الخبرات بين الباحثين فى مصر وخارجها.

من ناحيته، أشاد رئيس الوفد بقدرات معهد بحوث الإلكترونيات وإمكانياته فى مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وفى مجال دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة القائمة على المعرفة والابتكار، معربًا عن استعداد المنظمة للتعاون مع المعهد فى مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

وعلى هامش الزيارة، قام الوفد بجولة فى المعهد للاطلاع على مختلف مرافقه وأقسامه برفقه الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، وعدد من أعضاء هيئة البحوث بالمعهد، حيث تفقد الوفد معرض المخرجات والمنتجات النصف صناعية بالمعهد، حيث استمع لشرح تفصيلى من عدد من الأساتذة والباحثين بالمعهد، حول المنتجات واستخداماتها، ومنها جهاز مكافحة سوسة النخيل، جهاز الكشف عن الفيروسات، وحدة الخلايا الشمسية، وجهاز تحويل الطاقة، وجهاز للكشف والإنذار عن درجات الحرارة الزائدة لمحركات الاحتراق الداخلى وغيرها من المنتجات.

كما تناولت الزيارة معمل الواقع الافتراضى والمعزز، والذى يعرض معبد الكرنك والأقصر بتكنولوجيا الواقع الافتراضي، وعددًا من المعامل المركزية بالمعهد، منها: معمل تصنيع الدوائر المطبوعة، معمل XRD، معمل إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، معمل تصنيع بطاريات الليثيوم أيون، معمل قياسات الامتصاص النوعي، معمل القياسات المليمترية، بالإضافة إلى زيارة المقر المؤقت للحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، كما شملت الجولة زيارة مبانى المدينة العلمية.

وخلال الزيارة تم تقديم عرض للجهود البحثية التى يقوم بها السادة الباحثون بالمعهد، والتى نتج عنها منتجات أولية تساهم فى حل بعض من المشكلات التى يواجها المجتمع المصرى مثل القضاء على سوسة النخيل ومشكلة ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة وغيرها.

كما تم عرض مجهودات الوحدة ذات الطابع الخاص وما شهدته من تطوير أثر إيجابى على واردات المعهد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، هذا إلى جانب عرض قدمته الشركات الناشئة المحتضنة بالمعهد ومنها شركة رانكر، وشركة بطاريتى، وشركة ريسايكل حيث تم مناقشة مجال عمل الشركات ومساهمة المعهد من خلال مدينته العلمية فى دعم تلك الشركات.

وفى ختام الزيارة، أعرب الوفد عن إعجابه الشديد بالمجهودات التى يقوم بها المعهد ومدينته العلمية لتشجيع الابتكار وترسيخ مبادئه ودعم الشركات الناشئة وتربيطها بالجهات الصناعية والمستثمرين، مشيدين بمُبادرات المشروعات ذات المسار السريع والتى يتبناها المعهد، والتى تشجيع الباحثين من مختلف التخصصات على العمل سويًا تحت مظلة المشروع، كما أبدى الوفد إعجابه بمبانى المدينة العلمية ومدى تقاربها من مثيلاتها العالمية.