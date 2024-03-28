"مياه الفيوم" تنظم دورة تدريبية عن مهارات الاتصال وفن التعامل مع الجمهور

الفيوم - رباب الجالى

نظمت الإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بتنظيم دورة تدريبية عن مهارات الاتصال، وفن التعامل مع العملاء، بمقر التدريب بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة، بناءً على تكليفات المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

وصرح المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس الشركة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، بأن التدريب استهدف موظفي خدمة العملاء، والمحصلين، والخط الساخن، والتسويق، واستمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة، وأن محور الدورة التدريبية، كان "فن التعامل مع الجمهور ومهارات الاتصال الفعال"، وذلك من أجل رفع كفاءة ومهارات العاملين المهنية، والإدارية، والفنية، لكي يستطيع الموظف التعامل مع متلقى الخدمة، خاصة أثناء استقبال، وتلقى الشكاوى عبر الخط الساخن 125 أو أثناء التقديم أو الاستفسار عن كيفية توصيلات عدادات المياه، وطرق الحصول عليها.

وأضاف "النجار"، أن التدريب تضمن أيضا دور المحصلين، وتعاملهم مع المواطنين، أثناء تحصيل الفواتير، واختيار التوقيتات المناسبة التي تناسب العملاء من أجل كسب ثقتهم، ورضاهم عن الخدمات المقدمة، ودور الشركة في تحسين هذه الخدمات، وتجويدها عن طريق تحصيل هذه المديونيات من العملاء.



دورة تدريبية عن مهارات الاتصال (1)



دورة تدريبية عن مهارات الاتصال (2)