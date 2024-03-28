اليوم السابع
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قطع المياه 10 ساعات ببعض مناطق أبو النمرس بالجيزة صباح الغد

الخميس، 28 مارس 2024 12:50 م
قطع المياه 10 ساعات ببعض مناطق أبو النمرس بالجيزة صباح الغد قطع المياه -أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق "قرية المنوات، قرية طموه".

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 600 مم، والمتعارض مع إنشاء مطلع ومنزل كوبري حسب الله الكفراوي بأبو النمرس، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة 10 ساعات بداية من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 29/ 3 / 2024 وحتى الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 30/ 3/ 2024؛ لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.







مياه الجيزة

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الجيزة




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