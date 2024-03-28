ملك شعب الماورى يطلب من نيوزيلندا منح الحيتان نفس حقوق البشر

وكالات

طلب ملك شعب الماورى الأصلى فى نيوزيلندا، توهيتيا بوتاتاو تى ويروويرو السابع، منح الحيتان الحقوق القانونية نفسها التى يتمتع بها البشر، والاعتراف بالثدييات كأفراد لمنع انقراضها، بحسب "روسيا اليوم".

ونقلت بوابة "voxy" النيوزيلندية عن ملك الماورى أن الثدييات البحرية يجب أن تحصل على حقوق مشابهة لما يُمنح للبشر، كالتمتع ببيئة صحية، بما يتيح نمو أعدادها مجددا وإنقاذها من الانقراض.

وقال الملك توهيتيا: "لقد بات صوت أسلافنا (الحيتان) أضعف، وبيئتها مهددة أكثر، لذا يجب أن نتحرك الآن".

ووفقا لما ذكرته بوابة "voxy" وقع الملك اليوم الخميس على إعلان تاريخى صاغه زعماء المجتمعات البولينيزية، وتحمل الوثيقة اسم "هى فاكابوتانغا موانا"، ما يعنى "إعلان البحر" باللغة الماورية، وتدعو إلى منح الحيتان وضعية قانونية، وتضع خطة شاملة لحمايتها.

وقال ملك الماورى فى كلمته أمام المؤتمر الذى انعقد لمناقشة هذه المسألة: "لقد تضاءل صوت أغنية أسلافنا وأصبح موطنها مهددا، لذا يجب أن نتحرك الآن. إعلان البحر هو خطوة لحماية كنزنا، أسلافنا الحيتان".