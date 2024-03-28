أخبار × 24 ساعة.. غرامة 50 جنيها للموجودين على أرصفة القطارات بدون تذاكر

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

هيئة السكة الحديد: غرامة 50 جنيها للموجودين على أرصفة المحطات بدون تذاكر

الأرض تشهد كسوفا كليا للشمس الإثنين 8 أبريل لن يتكرر إلا بعد 20 عاما

وزارة النقل تنتهى من تجهيز محطة بئر العبد تمهيدا لعودة القطارات لسيناء

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة

أخبار مصر.. رئيس الوزراء: تسلم الدفعة الثانية من مستحقات رأس الحكمة خلال أسابيع

رئيس الوزراء: حفل "إفطار 15 رمضان في المطرية" يعبر عن روح تعاون المصريين

شيخ الأزهر: "الكبير" هو العالي القدر العظيم المقام والمكانة

15 أبريل أولى جلسات محاكمة سائق أوبر المتسبب فى وفاة الطالبة حبيبة الشماع

ارتفاع درجات الحرارة غدا بكافة الأنحاء وفرص أمطار خفيفة والعظمى 32 درجة