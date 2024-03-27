اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2024 04:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ارتفاع درجات الحرارة غدا بكافة الأنحاء وفرص أمطار خفيفة والعظمى 32 درجة

الأربعاء، 27 مارس 2024 04:06 م
ارتفاع درجات الحرارة غدا بكافة الأنحاء وفرص أمطار خفيفة والعظمى 32 درجة الطقس
كتب ـ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب البلاد، لطيف  ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرص أمطار خفيفة فى الساعات المتأخرة من الليل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 15، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20.







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة