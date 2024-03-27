ارتفاع درجات الحرارة غدا بكافة الأنحاء وفرص أمطار خفيفة والعظمى 32 درجة

كتب ـ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب البلاد، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرص أمطار خفيفة فى الساعات المتأخرة من الليل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 15، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20.