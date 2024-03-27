وزارة النقل تنتهى من تجهيز محطة بئر العبد تمهيدا لعودة القطارات لسيناء

كتب سيد الخلفاوى

انتهت وزارة النقل، ممثلة فى هيئة السكة الحديد، من إنشاء محطة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لتعود حركة القطارات مرة أخرى بعد توقفها لسنوات، ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان / بئر العبد، وإعادة حركة القطارات مرة أخرى لسيناء.

ويأتى المشروع فى إطار تنفيذ ممر العريش / طابا اللوجيستى المتكامل وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول 500 كم الذى يعتبر احد المكونات الرئيسية لهذا الممر الوجيستى الهام.

وتم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كم، والمرحلة الأولى من الخط فى المسافة من الفردان حتى بالوظة بطول 60 كم والتى تم الانتهاء من إعادة تأهيلها ووضع قطاع تزليط جديد لها وإعادة تركيب السكة التى سبق سرقتها أثناء فترة الانفلات الأمنى فى مسافات متفرقة أخرى من خط الفردان /بئر العبد.



وانهت الشركة القابضة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل أعمال تجديد محطتى، بئر العبد، والقنطرة شرق، وجارى العمل لاستعادة كفاءة وتجديد المحطات الأخرى مثل وجلبانة ورمانة وبالوظة، كما سيتم إنشاء محطة جديدة فى العريش لخدمة الركاب بالإضافة إلى أنه سيتم مد الخط إلى ميناء العريش لخدمة نقل البضائع بالإضافة إلى إنشاء محطات ركاب جديدة مثل محطة "سلام مصر" ومحطة 30 يونيو لخدمة لخدمة المواطنين بهذه المناطق

و تم إجراء تجارب التحميل على السكة بالكوبرى المعدنى الجديد بمنطقة الفردان والتى تتم من خلال مرور جرارات السكة الحديد على القضبان بالكوبرى للتأكد من مطابقة الكوبرى للمواصفات القياسية، وتدخل هذه التجارب ضمن منظومة تأكيد ضبط الجودة للأعمال التى يتم تنفيذها وضمن منظومة الأمان على الكبارى التى يتم تنفيذها.

كما تم تنفيذ تجارب التحميل على الكوبرى القائم كوبرى الفردان والذى تم الانتهاء من إعادة تأهيله، وهو كوبرى معدنى بطول 640 مترا، ويتكون من جزئين يمر أعلى قناة السويس وتم الانتهاء من انشاؤه فى 2001 وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء وذلك لتعظيم التنميه بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب والبضائع بين الوادى وسيناء.

وتضمنت الأعمال التى تم الإنتهاء منها إنشاء كوبرى معدنى جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزئين كل جزء بطول 320 مترا وأعمال إعادة تأهيل وازدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبرى القائم وأعمال إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين وربط الكوبرى غرب القناة بخط بنها بورسعيد وشرق القناة بخط الفردان رفح وإنشاء برج إشارات شرق قناة السويس وإنشاء سحارات أسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات ( مياه - كهرباء -إشارات ) وإنشاء منطقة إدارية شرق قناة السويس الجديدة.

محطة بئر العبد



محطة بئر العبد



محطة بئر العبد