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الأرض تشهد كسوفا كليا للشمس الإثنين 8 أبريل لن يتكرر إلا بعد 20 عاما

الأربعاء، 27 مارس 2024 10:37 م
الأرض تشهد كسوفا كليا للشمس الإثنين 8 أبريل لن يتكرر إلا بعد 20 عاما كسوف كلى للشمس -أرشيفية
كتب محمود راغب

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هواة الفلك على موعد خلال شهر أبريل مع حدث فلكى نادر لن يتكرر إلا بعد 20 عاما، حيث تشهد الكرة الأرضية كسوف كلى للشمس الإثنين الموافق 8 أبريل 2024، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445 هـ، وهو أول كسوف شمس فى 2024.

ويمكن رؤيته ككسوف كلي في المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية - كندا)، ويمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوروبا - أمريكا الشمالية - شمال أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - القارة القطبية الشمالية) ولا يمكن رؤيته في مصر.

وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و10 دقائق تقريباً، عند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 105.7% من كامل قرص الشمس، يُغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 197.5 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية.

ويحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بلقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدراً.







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