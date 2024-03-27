وزارة العدل تعلن إقامة 7781 دعوى عن بعد وأرشفة القضايا فى 6 محاكم

كتب إبراهيم قاسم

أعلنت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، تقريرها السنوي لعام 2023 والذى يرصد أبرز مؤشرات الأداء في العديد من المجالات ومن أهمها في رقمنة العدالة.

وتمكنت وزارة العدل وفقا لمؤشرات الأداء في الرقمنة من تحقيق العديد من الإنجازات حيث بلغ عدد الدعاوى التي تم إقامتها عن بعد بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية 7781 دعوى، بينما بلغ عدد المحاكم ومأمورياتها التي تم ميكنة العمل الإداري بها من خلال المكاتب الامامية 26 محكمة، فيما تم ارشفة القضايا المدنية بنسبة 100% في عدد 6 محاكم.

كما تم تطبيق نظام رقمنة المحاكم المدنية في 17 محكمة ومأمورية، وتم تشغيل 11 وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد، بجانب تشغيل 31 مركز لخدمات مصر المتنقلة و16 محكمة مفعل بها مشروع ميكنة دورة عمل المطالبات القضائية.