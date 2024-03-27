شركة المياه: بدء إصلاح محطات الصرف المتأثرة بالانفجار بعد انتهاء المعاينة

كتب أحمد حسن

توجه منذ قليل المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لمناطق القلج والمرج والخصوص، لمتابعة حداثة تسرب الغاز والتي أسفرت عنها انفجار الخطوط بمحطات مياه الخصوص والقلج.

وقال المهندس ممدوح رسلان، أنه طبقا للمتابعة الدورية بمجرد إبلاغه بالحادث، فإن الخسائر تتمثل في مداخل بعض المحطات، والهيكل الزجاجى لمحطة القلج، فضلا عن خسائر مادية أخرى ، ولكن لا توجد خسائر في الأرواح.

وأضاف المهندس ممدح رسلان، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه بمجرد الانفجار توجه أكثر من رئيس شركة مياه وصرف، وتم إعلان حالة الطوارئ بالشركات الثلاثة، ولكن تم السيطرة على الحريق بمجرد نشوبه.

وأوضح أن المحطات التي حدث بها الانفجار، تعمل الآن بكافمل طاقتها، وسيتم البدء في أعمال الإصلاح للمحطات المتأثرة بالانفجار بمجرد انتهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بالنيابة والمعاينة وخلافه.

وانتقل لموقع الحادث كل من محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، والمهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، فور إبلاغهم بالحادث.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية،قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لـ موقع الحريق، وجرى الدفع ب 5 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع ب4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.

