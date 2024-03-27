محافظ القليوبية يتفقد موقع انفجار محطة الصرف الصحى بالخصوص.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، والعضو المنتدب، لتفقد محطة الصرف الصحى بالخصوص والتى شهدت انفجار بخطوط الصرف بعد تسرب غاز بها صباح اليوم.

وشهدت 3 محطات صرف صحى بالقليوبية وهى محطات صرف صحى "المرج الجديدة والقلج والخصوص"، انفجار داخل المحطات، أسفر عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقى العلاج، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحى المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع ب 5 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع ب4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقى العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين، وكذلك طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



محافظ القليوبية خلال تفقد موقع انفجار محطة الصرف الصحى بالخصوص



محافظ القليوبية يتفقد موقع انفجار محطة الصرف الصحى بالخصوص