تسريب غاز وراء انفجار 3 محطات صرف صحى بالقليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

كشفت مصادر أمنية بالقليوبية، عن حدوث تسريب غاز بخطوط الصرف الصحي بمحطات الصرف الصحي بـ "القلج والخصوص والمرج الجديدة"، والذي تسبب في حدوث انفجار صباح اليوم فيها، وأسفر ذلك عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج نتيجة الاختناق، فيما تقوم حاليا قوات الأمن بعمل التحريات الكاملة حول الواقعة.

وشهدت 3 محطات صرف صحي بالقليوبية وهي محطات صرف صحي "المرج الجديدة والقلج والخصوص"، انفجار داخل المحطات، أسفر عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع ب 5 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع ب4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين، وكذلك طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



أثار الحريق



الانفجار داخل محطة الصرف الصحي

الحماية المدنية تسيطر على الحريق



بعد اعمال السيطرة على الحريق



بعد السيطرة على الحريق



بعد انتهاء الحريق



جانب من أعمال السيطرة على الحريق



خلال أعمال السيطرة

خلال السيطرة على الحريق

قوات الحماية المدنية