رئيس شركة صرف صحى القاهرة: عودة محطتى القلج والخصوص للعمل

كتب أحمد حسن

كشف المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، سبب الانفجار الذى حدث في منطقة القلج والخصوص، لافتا إلى أنه حدث تسرب غاز بمنطقة الخصوص داخل نفق مياه صرف صحى المتوجه لمحطة حلزونية الخصوص، وهو ما أسفر عن انفجار في أقرب فتحة تهوية داخل النفق بمنطقة الخصوص.

وأوضح المهندس عادل حسن، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن الخسائر هي خسائر مادية فقط، ولا توجد خسائر في الأروح، موضحا أن محطتى صرف الخصوص والقلج، تعملان الان بكامل طاقتهم، بما فيها منطقة الانفجار.

وانتقل لموقع الحادث كل من محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، والمهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، فور إبلاغهم بالحادث.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة.

علي الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع ب 5 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع ب4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.

