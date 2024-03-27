خبير استطلاعات: حزب العمال لديه فرصة 99% للفوز فى انتخابات بريطانيا المقبلة

كتبت رباب فتحى

قال خبير الاستطلاعات، السير جون كيرتس إن حزب العمال البريطانى لديه فرصة بنسبة 99 في المائة للفوز في الانتخابات البريطانية العامة المقبلة، وهو ما يمثل ضربة موجعة لحزب المحافظين تحت قيادة ريشى سوناك، رئيس وزراء بريطانيا.

وقال خبير الاستطلاعات إن قدرة المحافظين على تغيير فرصهم ضئيلة، وأضاف أن "حزب العمال سيكون في وضع أقوى بكثير للتفاوض على حكومة أقلية من المحافظين لأنه، بصرف النظر عن الحزب الديمقراطي الاتحادى، فإن المحافظون ليس لديهم أصدقاء في مجلس العموم."

واعتبرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن التحذير الذي وجهه الخبير الرائد سيزيد من الضغوط على المحافظين المحاصرين بعد استقالة وزيرين في الحكومة الذين سيتنحيان في الانتخابات المقبلة.

واستقال روبرت هالفون بشكل غير متوقع من منصب وزير المهارات والتدريب المهني والتعليم العالي، في حين أعلن جيمس هيبي نيته التنحي عن منصب وزير القوات المسلحة قبل الخروج من البرلمان في الانتخابات العامة.

ويأتى رحيله بالتزامن مع تصريح 63 نائبًا محافظًا قالوا علنًا إنهم إما يتنحون عن البرلمان أو لا يتنافسون على مقعدهم الحالي في الانتخابات العامة.

وتأتي الاستقالات في أعقاب سلسلة من تقييمات استطلاعات الرأي المروعة للمحافظين، والتي بلغت ذروتها مؤخرًا في استطلاع رأي تليجراف-سافانتا الذي وضع المحافظين في أدنى تصنيف لهم منذ أعقاب ميزانية ليز تراس الصغيرة الكارثية التي أجبرتها على ترك منصبها، ومنهم نسبة تأييد 24 بالمائة.

ويحتفظ حزب العمال باستمرار بفارق 20 نقطة، مما يزيد من التكهنات بأن الحزب سيحقق النصر ويشكل الحكومة المقبلة.

مع دخول مجلس العموم في عطلة، يستعد ريشي سوناك لمواجهة التحدي الأكبر الذي يواجهه حتى الآن مع اقتراب انتخابات المجالس المحلية في 2 مايو.

ومن المقرر أن يواجه حزبه خسائر فادحة مع تراجع البلاد عن تمويل المجالس المحلية المستنفدة وأزمة تكاليف المعيشة والاستياء من الحزب الحاكم.

وأطلق سوناك حملته الانتخابية المحلية في وقت سابق من الأسبوع، وهاجم زعيم حزب العمال كير ستارمر لأنه اعتبر الناخبين "بغطرسة" كأمر مسلم به و"بافتراض أنه يستطيع الدخول إلى داونينج ستريت (مجلس الوزراء)".