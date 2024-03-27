لمواجهة المحاباة فى "اللوردات".. مطالب لسوناك وستارمر بتقديم تفاصيل عن نوابهما

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الاستعدادات لإجراء الانتخابات البريطانية العامة تجرى على قدم وساق حيث قالت روث ديش، رئيسة لجنة التعيينات فى مجلس اللوردات، إنها ستطلب من ريشى سوناك، رئيس وزراء بريطانيا وكير ستارمر، زعيم حزب العمال، تقديم المزيد من التفاصيل حول أقرانهم الذين يقترحونهم لمجلس اللوردات.



وقالت ديش، إن قادة الحزب يقدمون فقط معلومات "ضبابية" حول اللوردات والسيدات المحتملين الذين يقدمونهم إلى هيئة الرقابة التابعة لها لفحصهم.

وقالت ديش، وهى محامية وأكاديمية ، إن النماذج الجديدة للأقران المحتملين سيتم نشرها هذا الأسبوع، لطلب مزيد من المعلومات من قادة الحزب حول الأشخاص الذين يرشحونهم.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قلق عام من أن التعاقب السريع لرؤساء الوزراء قد ملأ مجلس اللوردات بسلسلة من المانحين، والمساعدين الصغار ذوي التاريخ الوظيفي المتواضع، ونواب سابقين فقدوا مقاعدهم.

ولفتت الصحيفة إلى احتجاجات ديسمبر 2020 عندما أبطل بوريس جونسون اعتراضات لجنة التعيينات لتأمين تعيين بيتر كروداس، أحد المانحين المحافظين، كمسئول فى الحزب.

وفي جلسة استماع للجنة الإدارة العامة بالبرلمان، أيدت ديش أيضًا فكرة تقديم رؤساء الوزراء قائمة إلى هيئة الرقابة والسماح للجنة المستقلة باختيار أقرانهم السياسيين من الأسماء المقدمة من الأحزاب.

وقالت إنها "فكرة جيدة" من حيث المبدأ أن تقوم هيئة التدقيق بتنفيذ المرحلة النهائية لاختيار الأقران بشكل مستقل. ومع ذلك، أعربت أيضًا عن شكوكها في أن يتخلى رؤساء الوزراء عمليًا عن سلطة تعيين أقرانهم الجدد، وهو ما يمكنهم القيام به دون قيود على من يختارونه.

وبعد توليها المنصب في أكتوبر، أوضحت ديتش أنها ترغب في رؤية فحص أقوى للمرشحين لدخول مجلس اللوردات.



وفي أكتوبر، أبلغت اللجنة نفسها أن هناك "قلقاً" بشأن "الأشخاص الذين لا يتمتعون على ما يبدو بالصفات المطلوبة ولكن يبدو أنه تم ترشيحهم لأنهم قدموا تبرعات كبيرة جداً أو لأنهم أصدقاء لأشخاص في السلطة".