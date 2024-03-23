مطالب لريشى سوناك بإعادة تبرع للحزب بـ10 ملايين إسترلينى لمتبرع متهم بالعنصرية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه تم حث ريشي سوناك ،رئيس وزراء بريطانيا على إعادة التفكير في قرار الاحتفاظ بـ 10 ملايين جنيه إسترليني من المتبرع المحافظ فرانك هيستر بعد أن قالت الشرطة إنها تحقق في "التعليقات العنصرية التي يُزعم أن رجل الأعمال أدلى بها" في عام 2019.

وبدأ التحقيق الذي أجرته شرطة غرب يوركشاير بعد شكوى من النائبة ديان أبوت، أول وأقدم نائبة سوداء فى البرلمان البريطانى، بعد أن ذكرت صحيفة "الجارديان" أن هيستر أخبر زملائه أن النظر إلى النائبة يجعلك "ترغب في كراهية جميع النساء السود" وقال إنه "يجب إطلاق النار عليها".

وقال حزب العمال إن على سوناك "أن يفعل ما كان ينبغي عليه فعله قبل أسبوعين: رد الأموال"، بينما قال الدكتور ماوريتسيو براغاني، أحد المتبرعين من حزب المحافظين، إن الحزب لا ينبغي أن يقبل أي أموال أخرى أثناء إجراء التحقيق.

وقالت أبوت إنها "سعيدة" لأن الشرطة تحقق في التعليقات التي صدرت خلال اجتماع في مكاتب شركة هيستر في ليدز، مضيفة: "لا ينبغي على النساء في الحياة العامة أن يعشن في خوف، لذا آمل أن يستمر هذا التحقيق. ويتم التوصل إلى نتيجة سريعة."

وأصبح هيستر أكبر مانح للمحافظين على الإطلاق عندما قدم 10 ملايين جنيه إسترليني للحزب العام الماضي، ويقال إن 5 ملايين جنيه إسترليني أخرى قيد المناقشة.

وعلى الرغم من الدعوات لإعادتها والتقارير التي تفيد بأن المحافظين ما زالوا يجرون محادثات بشأن مبلغ الـ 5 ملايين جنيه إسترليني الإضافية، قالت مصادر الحزب إن الحزب يعتزم الاحتفاظ بكل مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني الذي حصل عليه هيستر.

وقال أحد كبار أعضاء حزب المحافظين لصحيفة "الجارديان" إن الحزب لم يتلق فقط تبرع هيستر الأخير بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني، بل أنفقه بالفعل مع بقية المبلغ الأصلي البالغ 10 ملايين جنيه إسترليني، مما يجعل من المستحيل إعادته. ونفى الشخص التقارير السابقة التي تفيد بأن التبرع لم يتم استلامه بعد وأن الحزب كان يتداول بشأن قبوله أم لا.

وأضاف المصدر: "لقد حصلنا على ذلك منذ فترة طويلة، وقد اختفى". وأنفق المحافظون مبالغ كبيرة في الأسابيع الأخيرة في الفترة التي سبقت حملة الانتخابات المحلية التي من المتوقع أن يتكبد الحزب فيها خسائر فادحة. ورفض متحدث باسم هيستر التعليق.