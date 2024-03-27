توافد المواطنين على القافلة الطبية للتحالف الوطنى بالقوصية أسيوط.. صور وفيديو

أسيوط -هيثم البدرى

بدأ قبل قليل توافد المواطنين على القافلة الطبية التى تنظمها إحدى مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وهى قافلة طبية متنوعة تستهدف عدة مناطق بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط بأحد المستوصفات الطبية بمدينة القوصية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسيوط.



وتضم القافلة الطبية عدد كبير من التخصصات الطبية المختلفة من بينها باطنة، وأطفال، وعظام، وجلدية ورمد ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدولة بوصول الخدمات الصحية والطبية لكافة المواطنين، والمناطق الأكثر احتياجا لتوفير الرعاية الصحية لهم



استعدادات-بدء-القافلة



إقبال-المواطنين-على-القافلة



بدء-توقيع-الكشف-الطبي



توافد-المواطنين-على-القافلة-الطبية-للتحالف-الوطنى-بمركز-القوصية-في-أسيوط



عيادة-الرمد