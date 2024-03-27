اليوم السابع
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قافلة طبية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمركز القوصية بأسيوط

الأربعاء، 27 مارس 2024 10:20 ص
قافلة طبية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمركز القوصية بأسيوط قافلة طبية - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدرى

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تنظم إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اليوم  قافلة طبية متنوعة تستهدف عدة مناطق بمدينة  القوصية بمحافظة أسيوط بأحد المستوصفات الطبية بمدينة القوصية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسيوط.

وتضم القافلة الطبية عدد كبير من التخصصات الطبية   المختلفة  من بينها باطنة ، وأطفال ، وعظام، وجلدية ورمد ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة بوصول الخدمات الصحية والطبية لكافة المواطنين ، والمناطق الأكثر إحتياجا لتوفير الرعاية الصحية لهم

 

 







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