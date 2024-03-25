أخطاء فى رمضان تعرضك لزيادة الوزن.. تجنبها

كتبت فاطمة ياسر

يقوم البعض بإتباع بعض العادات اليومية الخاطئة، التي تزيد من فرص تعرضك لزيادة الوزن، بدلا من إستغلال شهر رمضان في الحصول علي جسم رشيق.

وحول ذلك، أكد الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، أن القيام ببعض العادات اليومية الخاطئة، تعرضك لزيادة الوزن بدلا من الحصول علي وزن رشيق.

وقدم استشاري السمنة والنحافة، بعض العادات الخاطئة المسببة في زيادة الوزن خلال رمضان، ومنها:

-تناول كميات قليلة من الطعام

يقوم البعض بتناول بكميات قليلة من الطعام في وجبتي الإفطار والسحور، ولكن هذا الأمر يتسبب في ثبات الجسم علي الوزن، وعدم القدرة علي القضاء علي أي وزن زائد، لأنه يشعر بمجاعة تعرضه لتخزين الدهون.

-عدم تناول الزبادي في وجبة السحور

يحتوي علي مادة البروبيوتيك المهمة في الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، وتحمي الأمعاء من التعرض لأي مشاكل، ونقص هذه الماء تعد من أبرز الأسباب المؤدية لزيادة الوزن، لأنها تساعد في التحكم بالشهية، وتعمل علي زيادة حرق الدهون.

- الإفراط في الحلويات الخاصة بشهر رمضان

مما لاشك فيه أن الحلويات تحتوي علي سعرات حرارية عالية، وغنية بالدهون المسببة بالإصابة بزيادة الوزن، ولذا يجب تجنب تناولها أو تناول مقدار صغير منها.

-الإكثار من تناول المكسرات

لديها قيمة غذائية عالية ولكن الإفراط فيها من العادات الغذائية الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن، لأنها مرتفعة السعرات الحرارية.

-عدم القيام بأي نشاط

قلة الحركة وعدم ممارسة أي نشاط يعد من أبرز أسباب زيادة الوزن، وتراكم الدهون بالجسم، ولذا عليك بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين ممارسة المشي 10 دقائق علي الأقل.

