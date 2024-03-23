اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. وزارة الأوقاف: الاعتكاف فى أكثر من 5 آلاف مسجد وهذه ضوابطه

السبت، 23 مارس 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة الأوقاف: الاعتكاف فى أكثر من 5 آلاف مسجد وهذه ضوابطه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - اعتكاف
كتب ـ محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة الأوقاف: الاعتكاف فى أكثر من 5 آلاف مسجد وهذه ضوابطه

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