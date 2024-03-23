حصاد الوزارات.. وزارة الأوقاف: الاعتكاف فى أكثر من 5 آلاف مسجد وهذه ضوابطه

كتب ـ محمود راغب

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة الأوقاف: الاعتكاف فى أكثر من 5 آلاف مسجد وهذه ضوابطه

مؤتمر صحفى مشترك بين وزير الخارجية وأمين عام الأمم المتحدة غدا

وزير النقل يسلم 109 شقق للمتضررين من مسار القطار الكهربائي السريع بحلوان

الأمم المتحدة تثمن جهود مصر فى استقبال جرحى فلسطينيين وإدخال مساعدات لغزة

رئيس الوزراء: اهتمام بالغ من الرئيس السيسى بالحوار الوطنى

المدارس تبدأ تقييم الطلاب فى امتحان شهر مارس الأسبوع الجارى

5.5 جنيه من ميدان الجيزة لنهاية الهرم.. تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس

محافظ الجيزة للمواطنين: ما تدفعوش زيادة عن الأجرة المحددة وبلغوا عن المخالفين

شيخ الأزهر: مرتكب الكبيرة لو مات قبل التوبة فأمره إلى ربه إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه

وزير الرى: الفقر والتوترات السياسية قد تؤدى لتدهور الأمن المائي بالعالم