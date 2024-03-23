جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولى للتصويت على مشروع بوقف الحرب فى غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم السبت، جلسة يصوت خلالها على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة تقدمت به الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي المجموعة المسماة (الدول المنتخبة العشر)، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

واستخدمت أمس الجمعة، كل من الصين وروسيا، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي وعارضته الجزائر أيضا.

وجاءت المعارضة على القرار بما فيها الدول العربية ممثلة بالجزائر بسبب اللبس في احدى فقرات القرار التي تقول إنه "من الضروري" التوصل إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف" لكنها لا تدعو ولا تطالب بوقف إطلاق النار.

أما مشروع القرار الذي يصوت عليه المجلس، اليوم، فان فقرته الأولى تنص على أن مجلس الأمن "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان الفضيل، يتم احترامه من قبل جميع الأطراف، يؤدي إلى وقف دائم ومستمر".

وتنص فقرته الثانية على إطلاق سراح المحتجزين دون شرط ودخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.

يذكر أن الدول العشر غير الدائمة هي اليابان: الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور، فيما الدول التي تبنت مشروع القرار لتقديمه تقلصت إلى 7 وهي الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، غويانا، سلوفانيا، سيراليون.

إلى ذلك، عقدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة اجتماعا على مستوى السفراء، أصدرت بيانا أيد مشروع القرار المقدم من الدول العشر.