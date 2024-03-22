مجلس الأمن يفشل فى تبنى مشروع أمريكى بشأن غزة بعد استخدام روسيا والصين للفيتو

كتب عبد الوهاب الجندى

فشل مجلس الأمن الدولي، في تبني مشروع قرار أمريكي بشأن غزة بعد استخدام روسيا حق النقض الفيتو.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن مشروع قرار مجلس الأمن الذي صاغته الولايات المتحدة يحتوي على أقوى لغة تدعمها واشنطن حتى الآن، ويمثل تحولا واضحا بالنسبة لأقرب حليف لإسرائيل.

وفي فبراير، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، كما استخدمته واشنطن مرتين قبل فبراير ليصبح إجمالى الفيتو المستخدم لوقف إطلاق النار فى غزة منذ بدء الحرب 3 قرارات.

وقال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز، إن الولايات المتحدة "عملت بجدية مع أعضاء المجلس خلال الأسابيع القليلة الماضية للتوصل إلى قرار يدعم بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية الجارية والرامية إلى تأمين وقف فوري لإطلاق النار في غزة، كجزء من صفقة لإطلاق سراح الرهائن، والمساعدة في تمكين زيادة في المساعدات الإنسانية".