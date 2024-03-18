الصحة العالمية توصى بتناول الفواكه لترطيب الجسم في رمضان بدلا من الحلويات

كتبت أمل علام

نعانى خلال فترة الصيام من فقدان السوائل والشعور بالعطش الشديد، وخاصة خلال الجو الحار أو المترب، لذلك تقدم منظمة الصحة العالمية عددا من النصائح خلال الصيام لتجنب الشعور بالعطش، والإحساس بالارتواء.



رطب جسمك بالفواكه خلال الصيام

وتوصى منظمة الصحة العالمية باتباع النصائح التالية لتجنب الشعور بالعطش وترطيب جسمك..

1. تنصح منظمة الصحة العالمية بتناول الفواكه الموسمية المنعشة التي ترطب جسمك، وهي أفضل بديل لحلويات رمضان التي تكون غنية بالمشروبات السكرية، وبالتالي تسبب الجفاف.



ضع التوابل بدلا من الملح عند طهى الطعام

2.أضف التوابل المختلفة بدلًا من الملح عند طهي طعامك.

3. قلل تناول الملح من أجل قلب أكثر صحة

4.تناول الأطعمة والمشروبات المرطبة، مثل الشوربة وشاي الأعشاب