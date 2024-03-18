اليوم السابع
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4 نصائح لمريض السكر فى رمضان.. أهمها شرب الماء وتجنب القهوة خلال السحور

الإثنين، 18 مارس 2024 11:45 ص
4 نصائح لمريض السكر فى رمضان.. أهمها شرب الماء وتجنب القهوة خلال السحور نصائح لمريض السكر فى رمضان
كتبت أمل علام

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مريض السكر في رمضان له وضع خاص حيث أنه يكون أكثر عرضه للإصابة بالجفاف خلال الصيام، وأيضا يكون عرضه لانخفاض أو ارتفاع مستوى السكر في الدم، لذلك هناك إرشادات يجب أن يتبعها مريض السكر في رمضان وخصوصا بالنسبة للمشروبات والأطعمة التي قد تزيد من الحالة.

 

تجنب استهلاك القهوة والشاى
تجنب استهلاك القهوة والشاى

نصائح للحفاظ على الرطوبة خلال رمضان أثناء التعامل مع مرض السكري:

1. شرب الكثير من الماء شرب لترين من الماء (8 - 10 أكواب) خلال الفترة من الفطار وحتى السحور.

تناول الماء
تناول الماء

2. تناول الكثير من الفواكه والخضروات، الوجبات الموصى بها عادة، 2 فواكه و 3 خضروات غير نشوية (بحد أدنى 400 ج).

3. تجنب استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، فهي تزيد التبول مما يؤدي إلى الجفاف

4.تجنب استهلاك الأطعمة الغنية بالملح والتوابل، مثل الأطعمة المصنعة والمخللات والأطعمة الغنية بالدهون والصلصات.







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