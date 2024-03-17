اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 مارس 2024 12:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في حريق مجمع بنوك بالتجمع

الأحد، 17 مارس 2024 12:23 م
الاستماع لأقوال شهود العيان في حريق مجمع بنوك بالتجمع الحريق
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول واقعة اندلاع حريق داخل مجمع البنوك فى منطقة التجمع بالقاهرة، لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، ومن المقرر انتقال فريق من المعمل الجنائى لتقدير الخسائر والكشف عن الأسباب النهائية لموقع الحادث، وبيان سبب اندلاع الحريق
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مجمع البنوك بالتجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت فى الطابق الأخير ما تسبب فى تصاعد الأدخنة والنيران، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
 
 






أمن القاهرة

حريق مجمع البنوك

اخبار الحوادث

سيارات الاطفاء




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة