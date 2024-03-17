الاستماع لأقوال شهود العيان في حريق مجمع بنوك بالتجمع

كتب عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول واقعة اندلاع حريق داخل مجمع البنوك فى منطقة التجمع بالقاهرة، لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، ومن المقرر انتقال فريق من المعمل الجنائى لتقدير الخسائر والكشف عن الأسباب النهائية لموقع الحادث، وبيان سبب اندلاع الحريق

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مجمع البنوك بالتجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت فى الطابق الأخير ما تسبب فى تصاعد الأدخنة والنيران، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.