المعاينة تكشف ملابسات اندلاع حريق في مجمع البنوك بالتجمع

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت المعاينة الأولية لحريق اشتعل بـ مجمع البنوك فى منطقة التجمع بالقاهرة، أن النيران اشتعلت فى ملهى ليلى ملاصق لبنك داخل المبنى، مما أدى الي اشتعال النيران فى الطابق الأخير للملهى ثم امتد لسطح البنك.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مجمع البنوك بالتجمع الخامس وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت فى الطابق الأخير ما تسبب في تصاعد الأدخنة والنيران،وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.