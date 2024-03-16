10 شركات سمسرة تستحوذ على 74.7% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة إي أف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بقيمة تداول بلغت 7.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.3%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 6.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.6%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 4.9 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.7%، وفي المركز الرابع تأتى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 3.97 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.9%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.4%.

وجاء فى المركز السادس شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.1%، وأرقام لتداول الأوراق المالية، فى المركز السابع، بقيمة تداول 2.4 مليار جنيه بنسبة 4.8%، وحل فى المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 2.3 مليار جنيه بنسبة 4.6%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، وأسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 2.3 مليار جنيه، 1.9 مليار جنيه، بنسبة 4.5%، 3.8%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 31316.43 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى -ثاني أسبوع في شهر مارس- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.7% ليغلق عند مستوى 6884.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 9873.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 38215.95 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 7008.30 نقطة.