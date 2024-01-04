10 شركات سمسرة تستحوذ على 67.6% من تعاملات البورصة فى الربع الرابع من 2023

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة إي إف جى هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية ، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الربع الرابع من عام 2023، بقيمة تداول بلغت 71.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.4%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 60.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 13%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 34.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 29.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.3%، وفي المركز الخامس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 29.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.3%.

وجاء في المركز السادس شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 28.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.2%، وشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 28.1 مليار جنيه بنسبة 6%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 21.4 مليار جنيه بنسبة 4.6%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وأسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 21.1 مليار جنيه، 18.9 مليار جنيه، بنسبة 4.5%، 4.1% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الدوري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 23.40% ليغلق عند مستوى 24894.26 نقطة، خلال جلسات الربع الرابع من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 44.61% ليغلق عند مستوى 5473.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 39.64% ليغلق عند مستوى 7880.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 23.99% ليغلق عند مستوى 30181.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 15.71% ليغلق عند مستوى 6380.11 نقطة.