ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.05% فى ثانى أسبوع من شهر مارس

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 31316.43 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى -ثاني أسبوع في شهر مارس- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.7% ليغلق عند مستوى 6884.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 9873.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 38215.95 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 7008.30 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 58.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.066 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.8%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.374 تريليون جنيه إلى 1.349 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 469.7 مليار جنيه إلى 440.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6.2%.

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.844 تريليون جنيه إلى 1.790 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 2.9%، فيما ارتفع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 3.4 مليار جنيه إلى 3.8 مليار جنيه بنسبة نمو 13.4%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 512.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.961 مليار ورقة منفذة على 750 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 338.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.013 مليار ورقة منفذة على 869 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 6.91% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 93.09%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 25.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 441.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.8 مليار جنيه، بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 205.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 28.9 مليار جنيه بحجم تداول 3.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 646.7 ألف عملية.